Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 20.07.24
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.07.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 20.07.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 565610 (+990) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 8257 (+7) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 15917 (+15) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 15542 (+22) од,
- РСЗВ / MLRS – 1121 (+1) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 895 (+1) од,
- літаків / aircraft – 362 (+1) од,
- гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 12350 (+34),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2401 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 20968 (+59) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2607 (+14)
Дані уточнюються / Data are being updated.
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