Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 22.10.23
Дані уточнюються / Data are being updated.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.10.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 22.10.23 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 293830 (+980) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 5081 (+18) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 9631 (+19) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 7032 (+15) од,
- РСЗВ / MLRS – 825 (+3) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 549 (+1) од,
- літаків / aircraft – 320 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 5339 (+9),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1535 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 9404 (+13) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 991 (+1).
Дані уточнюються / Data are being updated.
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