Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 23.01.23
Сили оборони України знищили ще один ворожий катер.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.01.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 23.01.23 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 121480 (+720) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 3150 (+5) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 6276 (+8) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 2146 (+2) од,
- РСЗВ / MLRS – 447 (+2) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 220 (+0) од,
- літаків / aircraft – 287 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 277 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1894 (+2),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 749 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+1) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4936 (+4) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 193 (+0).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!/ Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineTweet