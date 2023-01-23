Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 23.01.23

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Сили оборони України знищили ще один ворожий катер.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.01.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 23.01.23 were approximately:

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 121480 (+720) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
  • танків / tanks ‒ 3150 (+5) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 6276 (+8) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 2146 (+2) од,
  • РСЗВ / MLRS – 447 (+2) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 220 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 287 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 277 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1894 (+2),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 749 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+1) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4936 (+4) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 193 (+0).

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!/ Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

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