Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 23.07.22
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Криворізькому та Бахмутському напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.07 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 23.07 were approximately:
- особового складу / personnel – близько/ about 39240 (+240) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 1708 (+4) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 3929 (+9) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 864 (+1) од,
- РСЗВ / MLRS – 253 (+2) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems – 113 (+0) од,
- літаків / aircraft – 221 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 714 (+1),
- крилаті ракети / cruise missiles – 167 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 2820 (+17) од,
- спеціальна техніка / special equipment – 72 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Криворізькому та Бахмутському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kramatorsk, Kryvyi Rih and Bakhmut directions.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!
Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkrainTweet