Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 23.07.22

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Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Криворізькому та Бахмутському напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.07 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 23.07 were approximately:

  • особового складу / personnel – близько/ about 39240 (+240) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
  • танків / tanks ‒ 1708 (+4) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 3929 (+9) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 864 (+1) од,
  • РСЗВ / MLRS – 253 (+2) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems – 113 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 221 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 714 (+1),
  • крилаті ракети / cruise missiles – 167 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 2820 (+17) од,
  • спеціальна техніка / special equipment – 72 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Криворізькому та Бахмутському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kramatorsk, Kryvyi Rih and Bakhmut directions.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!
Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukrain

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