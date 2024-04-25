Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 25.04.24
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 25.04.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 462980 (+1040) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 7255 (+13) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 13942 (+14) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 11836 (+28) од,
- РСЗВ / MLRS – 1049 (+1) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 772 (+1) од,
- літаків / aircraft – 348 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 9449 (+10),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2118 (+1),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 15949 (+57) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1946 (+2)
Дані уточнюються / Data are being updated.
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