Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 28.12.23
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 28.12.23 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 356670 (+920) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 5940 (+27) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 11015 (+42) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 8391 (+15) од,
- РСЗВ / MLRS – 935 (+1) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 617 (+1) од,
- літаків / aircraft – 329 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 6503 (+32),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1620 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 23 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 11180 (+40) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1247 (+7)
Дані уточнюються / Data are being updated.
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