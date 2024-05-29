Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 29.05.24

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 29.05.24 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 505100 (+1300) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 7700 (+8) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 14891 (+33) од,

артилерійських систем / artillery systems – 13066 (+37) од,

РСЗВ / MLRS – 1087 (+2) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 815 (+0) од,

літаків / aircraft – 357 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 10510 (+28),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2222 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 27 (+0) од,

підводні човни / submarines – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 17796 (+56) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 2142 (+20)

*УВАГА! У зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – крилаті ракети. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!/ Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!

Генеральний штаб ЗСУ