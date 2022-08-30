Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 30.08.22

Published

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.08 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 30.08 were approximately:

  • особового складу / personnel – близько/ about 47550 (+450) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
  • танків / tanks ‒ 1954 (+7) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 4294 (+25) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 1079 (+19) од,
  • РСЗВ / MLRS – 282 (+3) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems – 151 (+2) од,
  • літаків / aircraft – 234 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 204 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 847 (+3),
  • крилаті ракети / cruise missiles – 196 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3217 (+29) од,
  • спеціальна техніка / special equipment – 103 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Donetsk and Kurakhove directions.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!
Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Like

Tags:

You may also like...