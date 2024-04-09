Генерали Шаповал та Шведюк очолили оперативні командування «Південь» та «Захід» — депутат

Депутат від партії “Європейська солідарність” Олексій Гончаренко повідомив, що в Україні звільнили з посад командуючих оперативними угрупованнями Андрія Ковальчука та Сергія Літвінова, які відповідали за південний та західний напрямки відповідно.

На своєму Tg-каналі він наголосив, що це — не останні зміни.

Ковальчук, за даними депутата, буде очолювати військову академію. Але посади очільників командувань також не залишилися вакантними.

“Командуючим ОК “Південь” призначено полковника Геннадія Шаповала, колишнього комбрига 59-ї ОМПБр. Командуючим ОК “Захід” призначено бригадного генерала Володимира Шведюка. Раніше він служив в силах ТРО”, – розповів Гончаренко.

Геннадія Шаповала комбригом 59-ї ОМПБр призначили у жовтні 2019. До цього він навчався у Військовому коледжі Армії США. У квітні 2022-го він отримав звання бригадного генерала.

Володимир Шведюк обійняв посаду бригадного генерала у червні 2022-го, до цього він був заступником командира ТрО та начальником штабу угруповання Об’єднаних сил. Військовий брав участь в АТО. У 2018-му його призначили на посаду командира 59-ї ОМПБр. Також він обіймав посаду військового комісара Чернівецького обласного військового комісаріату ОК “Захід”.

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