Генсек білоруського Червоного Хреста почав лякати Захід ядерною зброєю

Країни колективного Заходу мають зрозуміти, що Білорусь та Росія справді готові у разі потреби використовувати ядерну зброю. Таку думку в ефірі програми «Об’єктивно» на каналі ОНТ висловив генеральний секретар Білоруського товариства Червоного Хреста Дмитро Шевцов.

Про це повідомляє видання “Дзеркало“.

«Звичайно, та політика, яка була в Радянському Союзі, вона викликала багато суперечок, багато пересудів. Але вчинок Микити Хрущова, який привіз на Кубу ядерну зброю, поставив, по-перше, безумовно, на межу ядерної війни все людство. Але чітко показав усім своє місце. І чітко показав, що Радянський Союз просто так у бірюльки, даруйте, не грає. Якщо треба — буде застосовано тактичну ядерну зброю. І тоді, даруйте, деякі люди з одного континенту сіли на свою попу і зрозуміли, що далі вже точно не можна. Тут ми більше включаємо політичні суперечки, шукаємо сліди Америки, Англії, Європи в тому, що відбувається. Хоча чого ще шукати? Напевно, навіть якщо напишуть письмово „так, це ми“, все одно російські фахівці перевірятимуть. Навіщо це треба? Я нічого не закликаю. Я досить прямолінійна людина, іноді страждаю за це. Проте речі треба називати своїми іменами. Можливо, все-таки варто людям натякнути, що ми не просто вам говоримо і попереджаємо, а ми це можемо конкретно зробити», — заявив Шевцов.

Нагадаємо, цей персонаж останнім часом щонайменше двічі відвідував окуповані регіони України. Під час першої поїздки він роздавав коментарі російському держвиданню «Sputnik Білорусь», стоячи в камуфляжі та з савстикою Z на рукаві, хоча статут Червоного Хреста вимагає від членів організації залишатися нейтральними.

У другий свій візит на Донбас Шевцов у майці та кепці з логотипами Червоного Хреста передавав гуманітарну допомогу. Тоді він відкрито підтвердив , що організація бере участь у викраденні дітей із України до Білорусі.

— Мене до глибини душі обурив той факт, що люди, гадаю, в міру своїх думок запалених, або вони вважають, що так логічно чинити — коли звинуватили Білорусь у тому, що ми викрадаємо дітей, які приїжджають до нас на оздоровлення. І чесно кажучи, річ у тому, що і білоруський Червоний Хрест брав у цьому — і бере, і братиме активну участь, — сказав Шевцов.

Міжнародний Червоний Хрест засудив поїздку генсека білоруського товариства Шевцова до окупованих регіонів України, а глава МЗС України закликав Міжнародний суд видати ордер на його арешт.