Генсек білоруського Червоного Хреста почав лякати Захід ядерною зброєю

Країни колективного Заходу мають зрозуміти, що Білорусь та Росія справді готові у разі потреби використовувати ядерну зброю. Таку думку в ефірі програми «Об’єктивно» на каналі ОНТ висловив генеральний секретар Білоруського товариства Червоного Хреста Дмитро Шевцов.

Про це повідомляє видання “Дзеркало“.

Генсек білоруського Червоного Хреста відвідав окуповану частину Донбасу. На ньому був джемпер із Z-символікою - 13 липня 2023 :: Новости Донбасса

«Звичайно, та політика, яка була в Радянському Союзі, вона викликала багато суперечок, багато пересудів. Але вчинок Микити Хрущова, який привіз на Кубу ядерну зброю, поставив, по-перше, безумовно, на межу ядерної війни все людство. Але чітко показав усім своє місце. І чітко показав, що Радянський Союз просто так у бірюльки, даруйте, не грає. Якщо треба — буде застосовано тактичну ядерну зброю. І тоді, даруйте, деякі люди з одного континенту сіли на свою попу і зрозуміли, що далі вже точно не можна. Тут ми більше включаємо політичні суперечки, шукаємо сліди Америки, Англії, Європи в тому, що відбувається. Хоча чого ще шукати? Напевно, навіть якщо напишуть письмово „так, це ми“, все одно російські фахівці перевірятимуть. Навіщо це треба? Я нічого не закликаю. Я досить прямолінійна людина, іноді страждаю за це. Проте речі треба називати своїми іменами. Можливо, все-таки варто людям натякнути, що ми не просто вам говоримо і попереджаємо, а ми це можемо конкретно зробити», — заявив Шевцов.

Нагадаємо, цей персонаж останнім часом щонайменше двічі відвідував окуповані регіони України. Під час першої поїздки він роздавав коментарі російському держвиданню «Sputnik Білорусь», стоячи в камуфляжі та з савстикою Z на рукаві, хоча статут Червоного Хреста вимагає від членів організації залишатися нейтральними.

У другий свій візит на Донбас Шевцов у майці та кепці з логотипами Червоного Хреста передавав гуманітарну допомогу. Тоді він відкрито підтвердив , що організація бере участь у викраденні дітей із України до Білорусі.

— Мене до глибини душі обурив той факт, що люди, гадаю, в міру своїх думок запалених, або вони вважають, що так логічно чинити — коли звинуватили Білорусь у тому, що ми викрадаємо дітей, які приїжджають до нас на оздоровлення. І чесно кажучи, річ у тому, що і білоруський Червоний Хрест брав у цьому — і бере, і братиме активну участь, — сказав Шевцов.

Міжнародний Червоний Хрест засудив поїздку генсека білоруського товариства Шевцова до окупованих регіонів України, а глава МЗС України закликав Міжнародний суд видати ордер на його арешт. 

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