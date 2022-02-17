Генсек НАТО о силах России возле Украины: мы не видим никаких признаков отвода войск

В НАТО пока что не наблюдают никаких признаков вывода российских войск от границ Украины или деэскалации. Наращивание потенциала России, похоже, продолжается.

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам переговоров министров обороны НАТО, передает корреспондент УНН.

“Несмотря на заявления Москвы, мы пока не видим никаких признаков отвода (войск — ред.) или деэскалации. Наоборот, наращивание потенциала России, похоже, продолжается. Мы продолжаем очень внимательно следить за развитием событий. Мы призываем Россию сделать то, что они говорят, и вывести свои войска от границы с Украиной. Это станет важным первым шагом на пути к мирному политическому урегулированию”, — заявил Генсек НАТО.

Он сообщил, что сегодня министры НАТО встретились со своими коллегами из Украины и Грузии.

Сообщается, что на встрече рассмотрели сохраняющуюся угрозу российской агрессии, ухудшение ситуации с безопасностью в Черноморском регионе и решительную поддержку обеих стран со стороны НАТО.