Генштаб ЗСУ підтвердив нічний удар по російському аеродрому Морозовськ

Зафіксовано влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби.

Інформація щодо ураження засобів ППО та авіаційної техніки ворога уточнюється. Завдання було виконано силами і засобами Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії зі Збройними Силами України.

Також Сили оборони атакували низку нафтобаз та об’єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів в Белгородській, Курській та Ростовській областях. Наявна інформація щодо влучання та подальшого загорання щонайменше двох резервуарів з нафтопродуктами.

Українські захисники продовжують методично підривати воєнно-економічний потенціал російської армії, щоб змусити загарбників припинити збройну агресію проти України.

Далі буде… Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ