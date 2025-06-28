Генштаб ЗСУ підтвердив ураження складів боєприпасів у Брянській області РФ
Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів.
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження складів боєприпасів у Брянській області.
В рамках зниження наступальних спроможностей противника, 28 червня підрозділи Головного управління розвідки МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по складах боєприпасів російського агресора.
Підтверджено ураження цілі та пожежу на території об’єкта.
Результати уточнюються. // LB.ua