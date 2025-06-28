Генштаб ЗСУ підтвердив ураження складів боєприпасів у Брянській області РФ

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів.

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження складів боєприпасів у Брянській області.

В рамках зниження наступальних спроможностей противника, 28 червня підрозділи Головного управління розвідки МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по складах боєприпасів російського агресора.

Зокрема, уражено склади 1060 Центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міноборони рф), що у Брянській області РФ.

Підтверджено ураження цілі та пожежу на території об’єкта.

Результати уточнюються. // LB.ua