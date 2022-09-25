Главпіп РФ Гундяєв закликав росіян померти в Україні, щоб «змити всі гріхи». Українці не проти

Патріарх РПЦ Кирило Гундяєв на недільній проповіді заявив, що жертва “при виконанні військового обов’язку змиває всі гріхи”.

Про це повідомляють росЗМІ.

“Ми знаємо, що сьогодні багато хто гине на полях міжусобної брані. Церква молиться про те, щоб брань ця закінчилася якнайшвидше, щоб якнайменше братів убили один одного в цій братовбивчій війні. І водночас Церква усвідомлює, що якщо хтось, спонукуваний почуттям обов’язку, необхідністю виконати присягу, залишається вірним своєму покликанню і гине при виконанні військового обов’язку, то він, безсумнівно, здійснює діяння, рівносильне жертві. Він себе приносить у жертву за інших. І тому віримо, що ця жертва змиває всі гріхи, які людина зробила”, – йдеться в проповіді Гундяєва.

Раніше Кирило заявляв, що молоді росіяни “здійснюють подвиг”, вбиваючи українців.