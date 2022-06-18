Голова Херсонської облради розповів про зрадника з СБУ, який провів ворога повз мінні поля

Олександр Самойленко розказав про зрадника, який координував дії російської авіації.

Очільник Херсонської обласної ради Олександр Самойленко розкрив подробиці держзради на півдні України, яка призвела до швидкої окупації Херсонщини. За словами чиновника, росіяни скористалися працівником СБУ, якого попередньо «завербували».

Цитує Самойленка «Укрінформ».

— Від багатьох жителів області та й поза її межами часто звучать запитання: «Чому ворог так швидко окупував Херсонщину? Чому виявилися не готовими?». Чи є у вас якісь власні пояснення цьому?

— Я не військовий і не представник спецслужб, тому не можу дати повну оцінку. Але, на мій погляд, ворог чітко знав, де знаходяться всі мінні поля, він бив по КПВВ біля Криму та місцях дислокації прикордонних військ і рухався чітко по дорогах. Він не їхав полями. Тому розповіді про те, що наші мінні поля не спрацювали чи були розміновані, не відповідають дійсності. Усі ті тисячі мін залишаються встановленими. І чекають свого часу – може коли ворог відходитиме, вони якраз і спрацюють.

Стосовно мосту через Дніпро біля Херсона, то є версія, що працівника спецслужб, який мав би його підірвати, було вбито снайпером чи кимось іншим. При цьому той міст було складно підривати через його особливу конструкцію. Щодо невеличких мостів, то вони підривалися.

— А щодо мостів із Криму?

— Як вже було сказано, я – не представник Міноборони, а тому мені важко це коментувати. Але я впевнений, що всі ті заходи, які планувалися, вони відбулися.

Зараз ми вже також знаємо про затримання помічника начальника Херсонського УСБУ — начальника Антитерористичного центру Ігоря Садохіна, який працював на ворога. Вважається, що саме він видав ворогу сітку мінних полів і координував дії російської авіації, коли супроводжував колону херсонського СБУ в евакуацію. Його було затримано ще в березні. І після проведеної перевірки, так розумію, Президент України звільнив із посади і керівника СБУ у Херсонській області Сергія Криворучка та позбавив його генеральського звання. Там зараз також працюють правоохоронці. // УНІАН