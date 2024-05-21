Головне за ніч та ранок вівторка, 21 травня: атаки на Харків та Одещину, 28 збитих “шахедів”, 112 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 112 бойових зіткнень, понад 50 відбитих штурмів на Краматорському і Покровському напрямках,втрати окупантів, ворожі обстріли, відключення електроенергії, візит Анналени Бербок.

У Харкові близько 2 години ночі пролунали вибухи. За інформацією мера Ігоря Терехова, яку він оприлюднив на своїй сторінці у Telegram, місто атакували ударні безпілотники.

Зафіксовано влучання ворожих “шахедів” у приватні будинки, спалахнула пожежа. Постраждали троє людей, їм надали медичну допомогу.

Пізніше міський голова також написав, що БпЛА поцілив в “одне з улюблених місць відпочинку харків’ян”.

Про роботу протиповітряної оборони через атаку російських дронів також повідомляли в Одеській області.

Близько 7 ранку російська армія знову атакувала Харків. Ворог поцілив ракетами у транспортне підприємство.

Поранено одного чоловіка. “О 7:05 внаслідок ворожого ракетного обстрілу по обʼєкту транспортної інфраструктури постраждав 53-річний цивільний чоловік. Огляд місць влучань та ліквідація наслідків тривають”, – повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Це – вже другий обстріл міста від початку доби.

Уночі 21 травня росіяни атакували українські міста 29-ма ударними безпілотниками типу “Shahed-131/136” із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ (РФ) і мис Чауда (Крим).

“Повітряний напад противника відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, також залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, винищувальну авіацію і підрозділи радіоелектронної боротьби”, – йдеться в повідомленні командування Повітряних сил.

В результаті протиповітряного бою було збито 28 “шахедів” у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях.

За добу відбулося 112 бойових зіткнень – майже на 50 менше, ніж рівно тиждень тому. Про це речник Генштабу Дмитро Лиховій повідомив у ефірі телемарафону.

За уточненими даними, ворог учора завдав шістьох ракетних ударів, здійснив 52 авіаудари з застосуванням 62 КАБів, понад 970 ударів дронами-камікадзе, понад 4000 обстрілів. Є загиблі і поранені цивільні.

На Краматорському напрямку росіяни 17 разів намагалися прорвати оборони. У районі населених пунктів Калинівка, Часів Яр, Новий, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка ворог успіху не мав.

На Покровському захисники відбивали 37 атак у районі населених пунктів Сєвєрне, Уманське, Нетайлове, Яснобродівка, Новоселівка Перша, Сокіл і Новолександрівка Донецької області. Ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи з займаних рубежів. // LB.ua