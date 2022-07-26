Громадянина РФ в Україні визнали агентом ФСБ і засудили до 7 років позбавлення волі

Свалявський районний суд Закарпатської області визнав уродженця міста Казань Російської Федерації, який має російське громадянство, винним у пособництві у захопленні державної влади.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 14 липня.

За матеріалами справи, Сергій Андрєєв ще в травні 2019-го був завербований агентом ФСБ на території Росії. Згодом, проживаючи в Україні, він за винагороду збирав і пересилав інформацію про суспільно-політичні та економічні процеси.

До такої діяльності росіянин залучив громадянку України, з якою спільно проживав та перебував у фактичних шлюбних відносинах. Знаючи, що співмешканець є агентом російської спецслужби та виконує завдання на території України, жінка погодилась, щоб на її банківські картки надходили гроші за виконану для спецслужб РФ роботу. У подальшому пара спільно використовувала ці кошти.

Із початком активної фази війни 2 березня 2022 року, перебуваючи у місті Свалява Закарпатської області, Андрєєв у Telegram отримав від представника спецслужби РФ завдання щодо підготовки та публікації в українських ЗМІ статей на такі теми:

— «тиражирование тезиса о том, что граждане крупных городов: Киев, Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса могут самостоятельно изгнать националистические группировки и тем самым спасут города и себя»;

— «тиражирование тезиса о деструктивных действиях Киевских властей, приводящих к мародерству и гибели украинских военнослужащих»;

— «несмотря на призывы к обороне и противодействию российским войскам, местные элиты эвакуируют свои семьи на Запад Украины и другие страны».

5 березня Управління СБУ в Закарпатській області зареєструвало кримінальне провадження. Підставою зазначено те, що «представниками ФСБ РФ здійснюється пошук і вербування осіб з числа громадян України та іноземних громадян, які перебувають на території Закарпатської області, для вчинення останніми дій, з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади».

Того ж дня росіянина і його співмешканку затримали.

Під час обрання запобіжного заходу Андрєєв сказав, що визнає, що робив те, що ставиться йому в провину, але не кваліфікує це як злочин. Жінка говорила, що визнає факт надходжень на її банківську картку, однак джерело походження коштів їй було невідомо, як було невідомо і те, що її співмешканець працює на спецслужби Російської Федерації.

Обох помістили під варту без альтернативи у вигляді застави.

24 березня 2022 року жінка уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Громадянка зобов’язалась співпрацювати з правоохоронними органами у викритті та виявленні місця перебування співучасників кримінального правопорушення. За це їй дали умовне покарання: 5 років позбавлення волі зі звільненням з іспитовим строком 3 роки.

Росіянина почали судити в квітні. У підготовчому засіданні адовокат клопотав про повернення прокурору обвинувального акту. На думку захисника, пред’явлене обвинувачення за ч.1 ст.109 ККУ (дії з метою захоплення державної влади) не відповідає дійсним обставинам, і насправді Андрєєва треба було звинувачувати за ч.2 ст.109 ККУ (публічні заклики до захоплення державної влади). У другому випадку чоловікові загрожувало би максимум 3 роки в’язниці.

Під час слухання по суті Андрєєв свою вину у пособницьких діях з метою захоплення державної влади не визнав повністю. Він показав, що, починаючи з 90-х років, має досвід роботи в сфері соціальних мереж та зв’язку, розповсюдження в різний спосіб (через ЗМІ, в соціальних мережах) різного роду інформації. Через рід занять переїжджав із країни в країну.

Андрєєв розповів, що побачив замовлення на підготовку матеріалів з наступним розповсюдженням в пресі України. Він подав заявку, з ним зв’язалася особа і запропонувала певні тезиси. Розуміючи з якою метою можуть бути використані його статті, він назвав ціну за підготовку матеріалу в розмірі 5000 доларів США, після чого співрозмовник відповів, що такою «сумою не розполагає». Вважає, що ним не було вчинено будь-яких дій, які би свідчили про пособництво у поваленні державної влади, а тому просить його виправдати.

Захисник говорив, що Андрєєв не може бути завербованим агентом. Про це нібито свідчить названа сума винагороди в розмірі 5000 доларів США. На думку адвоката, агент спецслужб працював би безкоштовно. Крім цього, захисник та обвинувачений вважають, що вищезгадані тезиси «не містять висловлювань, виражених у формі закликів до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади».

Із протоколу огляду месенджера Telegram вбачається, що обвинувачений добре знайомий з особою, яка проживає на території РФ; вони ведуть розмову щодо обстановки в Україні після вторгнення РФ 24.02.2022р.; обговорюють низку воєнних дій, в тому числі в Києві (розмова щодо Зеленського та повалення влади в Києві), також йдеться про настрої угорців на Закарпатті.

Із вилучених особистих документів відомо, що обвинувачений має відповідну освіту та досвід щодо підготовки матеріалів, які стосуються соціально-економічної, гуманітарної, політичної сфер життя, і ця діяльність для нього є основним видом доходу. Підсудний сам розповів, що активно бере участь у такій діяльності і в процесах на територіях держав, які вийшли із складу СРСР, починаючи з 90-х років, долучається при загостренні міжрегіональних ситуацій. Рукописи підтверджують, що після отримання інформації із телефонної переписки з «Georgi Lobanov» чоловік готувався розмістити запропоновані тезиси у ФБ на сторінках «Свалява и Закарпатье: история, культура, спорт», «Наш город». Із листування вбачається, що обвинувачений не просто дав згоду, а знає тарифи у ФБ.

У телефоні чоловіка виявлено номери мобільних операторів Російської Федерації. З протоколу огдяду мобілки вбачається що Андрєєв отримував завдання від співробітника УФСБ РФ по Республіці Татарстан.

Протоколом огляду ноутбуку підтверджується діяльність обвинуваченого в період з 03.10.2019р. по 31.07.2020р., а саме по підготовці документів з метою впливу на прийняття законодавчих актів України щодо особливого статусу тимчасово окупованих території Донецької та Луганської областей України, а також щодо надання статусу окремого російській мові.

Суд пояснює, що вторгнення РФ є діями по захопленню державної влади, а дії Андрєєва сприяли цьому злочину РФ та зміні настроїв населення України.

Підсудний є громадянином держави РФ, яка здійснила напад на Україну; за період офіційного вторгнення РФ на територію України (з 20.02.2014р. до 24.02.2022р.) на території України займався діяльністю, яка мала сприяти реінтеграції Донбасу, сприяв формуванню ідеології, яка би сприяла проведенню виборів в ОРДЛО та інше, є особою без постійного місця проживання, та особою яка неодноразово змінювала місце проживання, не працює, основним видом доходу є розповсюдження матеріалів на теми, які мають формувати ідеологічні погляди не на користь України.

Чоловіка засудили до 7 років позбавлення волі.