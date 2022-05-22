«ГруZом 200» повертаються з України і білоруси, що подалися в «асвабадітєлі»

В Білорусі ховають військових національних збройних сил, які підписали контракти з російськими ПВК та брали участь у війні проти України

У кількох населених пунктах Білорусі пройшли похорони військових, які зголосилися укласти контракти з російськими ПВК. Зокрема, жалобні заходи за загиблим солдатом-контрактником пройшли в місті Мар’їна гірка Мінської області (базується 5 окрема бригада спеціального призначення). В Осиповичах Могилівської області (базується 51 змішана артилерійська група) ховали відставного офіцера та колишнього солдата-контрактника.

Загалом участь у війні проти України непопулярна серед білоруських військових. У військових частинах не проводиться серйозної агітації чи пропагандистських заходів. Втім, відомо про випадки добровільного підписання контрактів з різними російськими ПВК. Основний мотив для цього – гроші, які обіцяють за участь у бойових діях на українській території.

Але після низки похорон та звісток про «зниклих безвісти» кількість охочих випробувати долю зменшилась.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України