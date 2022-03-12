ГУР оприлюднило дані російських окупантів, причетних до воєнних злочинів
У Головному управлінні розвідки оприлюднили особисті дані військовослужбовців одного з підрозділів окупаційних військ РФ, які причетні до скоєння воєнних злочинів.
Джерело: пресслужба ГУР МО
Дослівно: «ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 78 окремої бригади матеріально- технічного забезпечення ЗС РФ (військова частина 11384) м. Будьонновськ, які беруть участь у скоєнні військових злочинів проти мирного населення України».
Деталі: У переліку даних вказаний, в тому числі, ім’я командира бригади Троценко Костянтина Олександровича, 18 вересня 1968 року народження.
Із переліком військовослужбовців можна ознайомитися за посиланням.
Що передувало: 11 березня ГУР оприлюднило дані 700 морських піхотинців окупаційних військ РФ, які причетні до вбивства цивільного населення в Україні. // УПTweet