ГУР показало, як спецпризначенці знищили російське судно (відео)

В ніч на 6 червня спецпідрозділ 9 департаменту української воєнної розвідки біля берегів тимчасово окупованого Криму завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проекту 498 “Сатурн” або “Протей”.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МОУ:

“Внаслідок операції в акваторії озера Панське чергове судно російських загарбників знищено.

Руйнівне вогневе ураження було нанесене після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів у Чорноморській акваторії”. // УП