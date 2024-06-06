ГУР показало, як спецпризначенці знищили російське судно (відео)
В ніч на 6 червня спецпідрозділ 9 департаменту української воєнної розвідки біля берегів тимчасово окупованого Криму завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проекту 498 “Сатурн” або “Протей”.
Про це повідомляє пресслужба ГУР МОУ:
“Внаслідок операції в акваторії озера Панське чергове судно російських загарбників знищено.
Руйнівне вогневе ураження було нанесене після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів у Чорноморській акваторії”. // УПTweet