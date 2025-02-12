ХАМАС відкинув ультиматум Трампа щодо звільнення ізраїльських заручників

Терористичний рух ХАМАС відкинув ультиматум президента США Дональда Трампа щодо звільнення усіх ізраїльських заручників до опівдня 15 лютого. Представник ХАМАСу Самі Абу Зухрі заявив, що єдиним шляхом забезпечення звільнення заручників є дотримання угоди про припинення вогню, укладеної з Ізраїлем у січні.

Про це повідомляє The Daily Star.

Терористи додали, що мова погроз є “недоречною”.

Раніше Трамп попередив, якщо до зазначеного терміну заручників не звільнять, угоду про перемир’я слід скасувати, і тоді “почнеться справжнє пекло”. Він додав, що остаточне рішення залишається за Ізраїлем, однак наголосив, що ХАМАС зрозуміє серйозність його намірів.

ХАМАС звинувачує Ізраїль у перешкоджанні поверненню палестинців на північ сектора Гази та блокуванні постачання необхідних ресурсів, таких як намети, пальне, медикаменти та обладнання для розбору завалів.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац назвав рішення ХАМАСу “грубим порушенням” умов угоди про припинення вогню та привів сили Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у районі сектора Гази в повну бойову готовність.

У межах першого етапу погодженого перемир’я між Ізраїлем та ХАМАС терористи повинні звільнити загалом 33 заручників. Після першого звільнення, 26 з них все ще перебувають у руках ХАМАС. Своєю чергою, Ізраїль має звільнити близько 1900 палестинських в’язнів, більшість з яких — терористи.

7 жовтня 2023 року ХАМАС викрав 251 особу. Станом на 27 січня 2025 року в полоні залишаються 87 заручників, включаючи 84 особи, захоплені з жовтня 2023 року, та трьох ізраїльтян, які утримуються з 2014 року. Відомо, що не менше 50 викрадених загинули, а їхні тіла залишаються у Газі.

Наразі вдалося звільнити, врятувати або виявити тіла 159 заручників. // Букви