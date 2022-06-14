Херсонські партизани «полюють» на російських пропагандистів (фото)

Місто знаходиться під тимчасовою російською окупацією.

У тимчасово окупованому Херсоні місцеві патріоти взялися за російських пропагандистів, які зачастили з поїздками в місто.

Як передають місцеві пабліки в Телеграм, по місту з’явилися листівки з фото співробітників «ЗМІ» РФ. Раніше була оголошено «полювання» на місцевого колаборанта Кирила Стремоусова.

Сьогодні ж на фото зображені пропагандисти Євген Піддубний, Дмитро Стешин та Олександр Коц. За їх ліквідацію пропонують винагороду.

«Партизани продовжують полювання на зрадників і рашистів. Ніякого суду вони не дочекаються», — сказано в повідомленні.

Раніше жителі окупованих Херсона і Каховки в черговий раз показали, що не мають наміру миритися з новою реальністю. У «день Росії» 12 червня вони залишили «привітання» місцевим окупантам та колаборантам.

До цього ЗМІ дізналися, що на Херсонщині українські партизани допомогли ЗСУ знищити російські бази. // УНІАН