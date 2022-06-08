Ідентифікувано 9 окупантів, які влаштували «підвал смерті» на Чернігівщині

Ідентифіковано вже дев’ятьох російських окупнтів, які влаштували «підвал смерті» в Ягідному на Чернігівщині.

Про це повідомила Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, інформує УНН.

«Моторошний березень окупації. Загарбники вигнали мешканців Ягідного з укриттів. Людей змушували роздягатись надворі на морозі – шукали патріотичні тату та військову білизну. А в їхніх домівках під час так званих «обшуків» російські військові вимітали пральні машини, телевізори, мікрохвильовки, електрочайники. У селян відбирали мобільні телефони, погрожуючи, що якщо виявлять приховані, кожного 5-го чоловіка стратять», – повідомила Венедіктова.

Як зазначила Генпрокурор, окупанти зігнали понад 300 людей в тісний підвал сільської школи. В освітньому закладі був облаштований російський штаб, тож цивільні стали їхнім «живим щитом» – гарантією ненападу. Наймолодшому бранцю було 1,5 місяці, найстаршому – 93. Всього у підземеллі було 77 дітей.

Їх насильно утримували в нелюдських умовах: тіснота і задуха, цілковита темрява, голод і спрага, антисанітарія. Через це у підвалі з 9 по 28 березня померли 10 цивільних. Також в цей час у Ягідному російські військові вбили ще 17 осіб. Реєстр смертей полонені жителі вели просто на стіні підвалу.

Ховати менше ніж п’ять загиблих російські військові не дозволяли. За порушення цієї заборони відкривали вогонь по цивільних, від якого люди мусили ховатися у викопаних могилах.

Офіс Генерального прокурора, Чернігівська обласна прокуратура, СБУ, Нацполіція та ДБР встановили вже дев’ятьох військових збройних сил рф, причетних до звірств в Ягідному. Всім їм повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. Докази причетності до злочинів зібрано щодо:

▪️ Сиин-оол Суван — командир відділення 1 мінометного взводу мінометної батареї ВЧ 55115 рф

▪️ Айгарим Монгуш — рядовий 3-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 рф

▪️ Назити Монгуш — сержант 2-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 рф

▪️ Ересу Ооржак — єфрейтор 3-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 рф

▪️ Аріан Хертек — рядовий 2-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 рф

▪️ Саян Хомушко — рядовий 2-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 рф

▪️ Іван Ооржак — військовослужбовець 3-го мінометного взводу мінометної батареї 2–ї механізованої бригади військової частини 55115 рф

▪️ Чаян Чинан – військовослужбовець 2-го мінометного взводу мінометної батареї 2–ї механізованої бригади військової частини 55115 рф

▪️ Кежік-оол Шактар-оол – військовослужбовець 1-го мінометного взводу мінометної батареї 2–ї механізованої бригади військової частини 55115 рф