Інформвійна: хакери окупантів підробили бот Кіберполіції

Від початку військового нападу рф, користувачі каналу StopRussiaChannel | MRIYA надіслали вже понад 4 мільйони скарг для блокування пропагандистських ресурсів. А про ворожі дії окупантів, як-от місцезнаходження їхньої техніки або залишені мітки, через бот «Народний месник» надійшло понад 47 тисяч повідомлень.
Через такі результати у загарбників «підгорає», тому вони й створюють фейкові боти Нацполіції.
Так вони намагаються хоч якось мінімізувати втрати та отримати ваші повідомлення замість українських правоохоронців.
Будьте пильними та не дайте оркам жодного шансу ввести вас в оману. Повідомляйте про дії загарбників лише через офіційні ресурси.
Звертайте увагу на посилання. Будь-яка відмінність означає, що ви потрапили на фейковий бот або канал. Зазвичай у назві відрізняється одна чи декілька літер, що складно помітити під час пошуку.
Хочете приєднатися до кібервійська та спільними зусиллями блокувати ресурси загарбників? Долучайся до каналу https://t.me/stoprussiachannel
та слідуй інструкціям.
Виявили техніку окупанта, його поплічників, мітки, нерозірвані снаряди або випадки мародерства? Чи маєте камери зовнішнього відеоспостереження, де перебувають окупанти? Надайте інформацію правоохоронцям через бот https://t.me/ukraine_avanger_bot
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