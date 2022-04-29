Інформвійна: хакери окупантів підробили бот Кіберполіції

Від початку військового нападу рф, користувачі каналу StopRussiaChannel | MRIYA надіслали вже понад 4 мільйони скарг для блокування пропагандистських ресурсів. А про ворожі дії окупантів, як-от місцезнаходження їхньої техніки або залишені мітки, через бот «Народний месник» надійшло понад 47 тисяч повідомлень.

Через такі результати у загарбників «підгорає», тому вони й створюють фейкові боти Нацполіції.