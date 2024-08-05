Іран через угорських холуїв Кремля попередив Ізраїль про свої плани завдати удару

Іран передав Ізраїлю попередження про намір атакувати країну. Такий удар має стати відповіддю на ліквідацію в Тегерані лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії.

“Іран повідомив нам, що має намір атакувати Ізраїль”, – зазначив чиновник.

Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post .

Він зробив таку заяву за підсумками розмови із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто. Той, у свою чергу, до цього провів переговори з в.о. міністра закордонних справ Ірану Алі Багері.

Кац зазначив, що світ має вимагати від Ірану “розплати” за будь-які агресивні дії.