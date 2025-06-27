Іран відмовився від російських Су-35 на користь китайських винищувачів

Іран переорієнтовується на китайські винищувачі J-10C після втрат у війні з Ізраїлем та США

Іран активізував переговори з Китаєм щодо купівлі багатоцільових винищувачів Chengdu J-10C. Це рішення зумовлене значними втратами Військово-повітряних сил Ірану під час нещодавньої 12-денної війни з Ізраїлем та США. Китайські літаки розглядаються як доступна та швидка альтернатива російським Су-35, поставки яких затримуються. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Як зазначає видання, Іран проявляв інтерес до J-10C протягом близько двох десятиліть. У 2015 році готувався контракт на поставку 150 винищувачів, проте угода забуксувала через розбіжності в оплаті та збройове ембарго ООН. Тегеран, маючи дефіцит іноземної валюти, пропонував бартер нафтою та газом, тоді як Пекін наполягав на валютному розрахунку.

У 2020 році обмеження ООН було знято, і переговори відновилися, хоча масштаби угоди зменшилися до 36 літаків. Проте, питання оплати знову стало на заваді. Ситуація кардинально змінилася 24 червня, коли США дозволили Китаю офіційно купувати нафту з Ірану без загрози санкцій. Цей крок змінив шанси на укладення контракту. Як зазначає видання, візит глави Міноборони Ірану бригадного генерала Азіза Насірзаде на саміт ШОС у Циндао 25 червня може бути пов’язаний саме з цим питанням.

За даними Military Balance за 2025 рік, до війни з Ізраїлем ВПС Ірану мали близько 150 винищувачів. Більшість з них – застарілі американські моделі (F-4 Phantom II, F-5E/F Tiger II, F-14A Tomcat), придбані ще до ісламської революції. На озброєнні також є 18 МіГ-29А/УБ, проте більшість втратили боєздатність через брак запчастин.

Останніми іноземними винищувачами, про купівлю яких Іран домовився, були російські Су-35 (50 літаків, законтрактовані 2023 року, вартістю понад $100 млн за одиницю). Однак через триваючу війну в Україні Тегеран не може розраховувати на їх швидкі поставки.

12-денна війна на Близькому Сході виявила критичну перевагу ізраїльської авіації. Винищувачі F-35 та F-15 знищили більшу частину іранської системи ППО, включно з російськими ЗРК С-300. 22 червня США приєдналися до операції, завдавши ударів бомбардувальниками B-2 Spirit та підводними човнами. За даними іранського агентства Tasnim, ВПС Ірану втратили до 30% своїх застарілих літаків.