Іран відмовився від російських Су-35 на користь китайських винищувачів
Іран переорієнтовується на китайські винищувачі J-10C після втрат у війні з Ізраїлем та США
Іран активізував переговори з Китаєм щодо купівлі багатоцільових винищувачів Chengdu J-10C. Це рішення зумовлене значними втратами Військово-повітряних сил Ірану під час нещодавньої 12-денної війни з Ізраїлем та США. Китайські літаки розглядаються як доступна та швидка альтернатива російським Су-35, поставки яких затримуються. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.
У 2020 році обмеження ООН було знято, і переговори відновилися, хоча масштаби угоди зменшилися до 36 літаків. Проте, питання оплати знову стало на заваді. Ситуація кардинально змінилася 24 червня, коли США дозволили Китаю офіційно купувати нафту з Ірану без загрози санкцій. Цей крок змінив шанси на укладення контракту. Як зазначає видання, візит глави Міноборони Ірану бригадного генерала Азіза Насірзаде на саміт ШОС у Циндао 25 червня може бути пов’язаний саме з цим питанням.
Останніми іноземними винищувачами, про купівлю яких Іран домовився, були російські Су-35 (50 літаків, законтрактовані 2023 року, вартістю понад $100 млн за одиницю). Однак через триваючу війну в Україні Тегеран не може розраховувати на їх швидкі поставки.
12-денна війна на Близькому Сході виявила критичну перевагу ізраїльської авіації. Винищувачі F-35 та F-15 знищили більшу частину іранської системи ППО, включно з російськими ЗРК С-300. 22 червня США приєдналися до операції, завдавши ударів бомбардувальниками B-2 Spirit та підводними човнами. За даними іранського агентства Tasnim, ВПС Ірану втратили до 30% своїх застарілих літаків.Tweet