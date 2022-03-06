Ірпінь відключили від газу: окупанти влучили у газопровід

Окупанти потрапили бойовим снарядом в газопровід Ірпіня. Тому приблизно о 15:00 місто відключили від газопостачання.

Куди звертатися за допомогою

Росія продовжує нехтувати правилами ведення війни та масово обстрілювати цивільне населення. На цей раз бойовики завдали удару по газопроводу.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба наголосив, якщо вам потрібна допомога або ви можете її надати, то звертайтеся за номером: + 380 44 363 07 34.

Оператори фіксують звернення, які надходять на гарячу лінію, та передають їх для оперативного вирішення.

Зауважимо, що з Ірпеня вдалось частково евакуювати населення 6 березня. Рятувальники розгорнули спеціальні намети для тих, хто потребує допомоги. // 24 канал