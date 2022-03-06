Ірпінь відключили від газу: окупанти влучили у газопровід
Окупанти потрапили бойовим снарядом в газопровід Ірпіня. Тому приблизно о 15:00 місто відключили від газопостачання.
Джерело: телеграм Олексія Кулеби
Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба наголосив, якщо вам потрібна допомога або ви можете її надати, то звертайтеся за номером: + 380 44 363 07 34.
Оператори фіксують звернення, які надходять на гарячу лінію, та передають їх для оперативного вирішення.
Зауважимо, що з Ірпеня вдалось частково евакуювати населення 6 березня. Рятувальники розгорнули спеціальні намети для тих, хто потребує допомоги. // 24 канал