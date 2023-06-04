Іспанія надала ЗСУ техніки майже на бригаду, зокрема роту танків Leopard 2A4

Також ця країна дала важливу точкову допомогу для берегової і протиповітряної оборону України

Аналітики порталу Oryx на основі даних з відкритих джерел узагальнили обсяг військової допомоги, який для ЗСУ виділила Іспанія, достатньо важлива держава в структурі НАТО. За їх консервативними оцінками, офіційний Мадрид дав Україні кількість техніки, якої б майже вистачило для механізовану бригаду. І також допоміг точково зміцнити нашу ППО та захист морського узбережжя від рашистів.

Якщо детальніше – Іспанія не тільки стала учасником танкової коаліції, поставивши 10 танків Leopard 2A4 (починаючи з квітня 2023 року). Але й також – орієнтовно 55 гусеничних бронетранспортерів M113 (протягом грудня 2022 – квітня 2023 року), та п’ять самохідних мінометів калібру 81 мм та 120 мм (починаючи з лютого 2023 року).

Що стосується безпосередньо артилерії для ЗСУ, то тут, за оцінками Oryx, Іспанія виділила Україні шість легких гаубиць OTO Melara Mod 56(орієнтовно із січня 2023 року), та виділила деяку кількість 155-мм снарядів типу M107.

Іспанці також були й постачальниками зброї та амуніції, і тут мова, за даними Oryx, зокрема начебто про поставку 1370 протитанкових гранатометів C90-CR (починаючи з березня 2022 року), деякої кількості 12,7 мм патронів до кулеметів M2 та 700 тисяч набоїв до іншої стрілецької зброї.

Але особливий акцент варто поставили також на тому, що Іспанія допомогла зміцнити захист неба України. І тут, за даними порталу Oryx, може йти мова про поставку ЗРК Spada 2000 та MIM-23 Hawk Phase I/III.

Окрім того, Міноборони Іспанії публічно заявляло, що передало для ВМСУ п’ять протикорабельних ракет Harpoon, і чому навіть така передача ПКР була важливою – пояснювалося у окремому матеріалі. // Defense Express