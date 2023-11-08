Із Гази евакуйовано першу групу з 43 громадян Україна

Україна також допомогла евакуювати 36 громадян Молдови.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Україна успішно евакуювала першу групу з 43 громадян України з Гази. Зараз вони в безпеці в Єгипті, де українські дипломати надають їм необхідну допомогу. Ми також допомогли евакуювати 36 громадян Молдови, і ми раді допомогти нашому дружньому сусідові”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що евакуація триває. Українські посольства в Ізраїлі та Єгипті, а також інші відповідні агентства наполегливо працюють, щоб вивезти більше громадян із Гази.

Ukraine has successfully evacuated its first group of 43 Ukrainian nationals from Gaza. They are now safe in Egypt, where Ukrainian diplomats are providing them with the necessary assistance. We have also helped evacuate 36 citizens of Moldova, and we are glad to help our… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 8, 2023

Раніше посол України у Ізраїлі Євген Корнійчук розповів, що дозвіл на евакуацію з сектору Гази отримав 101 громадянин України.

У понеділок, 6 листопада, КПП “Рафах” на кордоні Єгипту і сектора Гази знову почав працювати на пропуск з анклаву іноземців та осіб із подвійним громадянством, а також поранених палестинців. // LB.ua