Із Гази евакуювали ще 160 громадян України

Також Україна евакуювала 9 громадян Молдови.

За минулу добу та ніч Україна евакуювала з Гази ще 160 своїх громадян та 9 громадян Молдови.

Про це вранці 10 листопада повідомив президент Володимир Зеленський.

Цього тижня врятовані вже 203 українських громадянина.

“Україна виступає за захист життів цивільних і дбає про кожного свого громадянина, хоч би де він був”, – написав глава держави.

Нагадаємо, 8 листопада Україна евакуювала першу групу з 43 своїх громадян із Гази. Україна також допомогла евакуювати 36 громадян Молдови.

У понеділок, 6 листопада, КПП “Рафах” на кордоні Єгипту і сектора Гази знову почав працювати на пропуск з анклаву іноземців та осіб із подвійним громадянством, а також поранених палестинців. // LB.ua