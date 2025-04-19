Із російського полону звільнили ще 277 українських військових

Загалом від початку повномасштабної війни вдалося повернути додому з російської неволі вже 4552 людини – воїнів та цивільних.

Про це повідомив Володимир Зеленський, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

“Наші вдома – одна з найкращих новин, які можуть бути. Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону”, – написав президент Володимир Зеленський у телеграмі.

Повернулися додому воїни Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Ті, що захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщину, Запоріжжя, Луганщину.

За словами Лубінця, це вже 63-й обмін полоненими, в межах якого 246 воїнів повернено в рамках обміну полоненими, ще 31 людину вдалося визволити поза обміном.

Переважна більшість повернутих чекали на цю мить ще з 2022 року. Серед них є велика кількість молодих хлопців.

“Дякую всім, хто зробив можливим це повернення наших людей. Особливо вдячний Обʼєднаним Арабським Еміратам за посередництво”, – зазначив президент.

Загалом від початку повномасштабної війни вдалося повернути додому з російської неволі вже 4552 людини – воїнів та цивільних. // LB.ua