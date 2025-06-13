Ізраїль «зачистив» ППО Ірану і це важливіше за удари по ядерних об’єктах

Ізраїль ударом 200 винищувачів уразив не лише ядерні об’єкти Ірану, він зачистив ППО країни, відкривши шлях до методичного знищення іранських військових та промислових об’єктів.

Про це пише Defense Express.

Операція Ізраїлю Rising Lion з ударами по Ірану, виходить за межі лише ударів по ядерних об’єктах та ліквідацію керівників ядерної програми. ЦАХАЛ офіційно повідомив, що йому вдалось вивести з ладу систему протиповітряної оборони Ірану, що має більше значення.

Справа в тому, що технічно повітряні сили Ізраїлю й так могли завдавати високоточні удари по Ірану. Це було продемонстровано ще у наприкінці жовтня 2024 року, коли ізраїльтяни використали далекобійні аеробалістичні ракети типу Rocks та Air Lora. Тоді був уражений цілий ряд іранських ракетних об’єктів на глибині до 550 км від кордону з Іраком, через повітряний простір якого дів Ізраїль.

Але тепер ЦАХАЛ заявив, що знищив десятки РЛС та пускових на заході Ірану під час масштабної атаки, що “розширило свободу дій повітряних сил”.

На опублікованому відео – епізод ураження ЗРК Raad, комплексу середньої дальності на основі “Бук-М2”, який був створений за безпосередньої допомоги РФ та виробляється в Ірані. І може здатися, що у порівнянні з точковими ударами по іранських ядерних об’єктах, які дуже заглиблені та захищені, це вже додаткове досягнення.

Але якраз дещо навпаки. Без системи протиповітряної оборони Іран немає можливості захистити свої критичні військові об’єкти. А Ізраїль наближається до можливості панування у іранському небі із можливістю атаки цілей звичайними боєприпасами, а не високовартісними аеробалістичними ракетами.

Руйнування іранської системи ППО – це можливість методичного знищення іранського військово-промислового комплексу, а не разових акцій. Більше того стає можливим полювання на іранські пускові балістичних ракет та інших далекобійних засобів ураження. І ЦАХАЛ це вже демонструє.

А якщо подивитися на фото та відео з літаками, які залучені до ударів по Ірану, то можливо помітити, що вони озброєнні високоточними бомбами. Їх використання вимагає або максимального наближення до ворожої системи ППО, для плануючих SDB, або взагалі находження майже над ціллю, у випадку з JDAM.

І звісно мова йде про дуже масштабну повітряну операцію, до якої, як повідомив ЦАХАЛ, було залучено 200 винищувачів. Водночас загальна кількість винищувачів у ізраїльських повітряних сил – 310, з яких багатофункціональних – 260. І ці літаки діяли на дальності понад 1000 км, вочевидь з дуже активним залученням повітряних танкерів партнерів.