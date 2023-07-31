Ізраїльський корабель першим прорвав зернову блокаду Росії – ЗМІ (карта)

Його безпеку забезпечує американський літак, який дозаправляють в повітрі.

Ізраїльський цивільний корабель першим прорвав зернову блокаду Росії в Чорному морі.

Як повідомляє оглядач “Urich” в огляді для “Мілітарного“, проти ночі на 30 липня 3 цивільні кораблі Ams1, Sahin 2 і Yilmaz Kaptan, пройшли турецькі протоки. Походження цих суден: Ізраїль, Греція та Туреччина/Грузія. Пункт призначення через AIS був визначений як Україна.

Сьогодні, 31 липня, Ams1, наплювавши на російські погрози, увійшов в українську гілку Дунаю.

“Це перший корабель, який прорвав російську блокаду Чорного моря після бомбардування Рені 25 липня. Починаючи свою подорож з Ашдоду, Ізраїль, він відкрито рекламував пункт призначення – Україна, і перетнув Чорне море прямим курсом”, – пише оглядач.

Американський протикорабельний літак P8 забезпечує безпеку судна. Його дозаправляють прямо в небі Румунії. Додаткову інформацію надає розвідувальний безпілотник Forte12 RQ-4.

За Ams1 прямують ще чотири судна, які або встали, або встануть на якірну стоянку найближчим часом на Дунаї.

РФ заблокувала експерт зерна морем

Нагадаємо, що 17 липня Росія офіційно заявила про вихід із зернової угоди, яка передбачала експорт українського зерна Чорним морем. Військові країни-окупанта розпочали ракетно-дронові удари проти портової інфраструктури України та зернових сховищ.

Крім того, РФ оголосила, що збирається топити цивільні судна, які направляються до українських портів через Чорне море, з посиланням на те, що ці судна перевозять зброю та боєприпаси.

Згодом стало відомо, що Румунія планує швидко розширити один із ключових маршрутів зерна із України до порту Констанца, оскільки присутність Росії, яка зірвала “зернову угоду”, в Чорному морі посилює ризики для світової торгівлі продуктами харчування. // УНІАН