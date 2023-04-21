Канада оголосила про новий пакет допомоги для України на $29 млн.

Канада оголосила про новий пакет військової допомоги для України на майже 29 млн доларів, який, зокрема, включатиме 40 снайперських гвинтівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Канади .

Міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила про новий пакет військової допомоги для України на засіданні у форматі “Рамштайн”.

Пакет включає внесок у розмірі 28,9 млн доларів США до Трастового фонду Комплексного пакету допомоги Україні (CAP). Зокрема, Україна отримає 40 снайперських гвинтівок калібру 50 і боєприпаси від Prairie Gun Works.

Також Канада передасть Україні 16 радіостанцій для супроводу танка Leopard 2 від компанії L3Harris Technologies.

“Пожертви і підтримка, оголошені Канадою сьогодні, допоможуть забезпечити Україну всім необхідним для захисту її суверенітету, незалежності і територіальної цілісності”, – сказала Ананд.

Нагадаємо, Канада доправила в Польщу всі вісім танків Leopard 2, які планують передати Україні.

Окрім того, Канада передала Україні три симулятори ведення бою на танках Leopard 2.