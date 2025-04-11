Канада відправила до України 40 тисяч ракетних двигунів

Україна отримала ракетні двигуни CRV-7.

Канада відправила до України партію ракетних двигунів.

Про це повідомляє канадська тренувальна місія UNIFIER.

“Отримано понад 40 тис ракетних двигунів CRV-7! Завдяки нашій логістичній підтримці, ЗСУ будуть краще оснащеними для захисту своєї країни”, – йдеться у повідомленні.

Отримано понад 40000 ракетних двигунів CVR-7 !Завдяки нашій логістичній підтримці, #ЗСУ буде краще оснащеними для захисту своєї країни. #Canada #Ukraine pic.twitter.com/uUcNlJYRWa — CAF with Ukraine (@CAFwithUkraine) April 8, 2025

Раніше до України вже прибули понад 2 тисячі таких двигунів, та 1,3 тис. боєголовок до цих авіаракет. // LB.ua