Канада закликала своїх громадян покинути Росію та Білорусь

Канада закликала своїх громадян, які перебувають у росії та білорусі, покинути ці країни, поки є така можливість.

Про це повідомляє МЗС Канади, передає УНН.

«Уникайте будь-яких поїздок до росії через наслідки збройного конфлікту з Україною, включаючи часткову військову мобілізацію, обмеження на фінансові операції та дедалі більш обмежені варіанти перельотів. Якщо ви перебуваєте в росії, ви повинні поїхати, поки ще доступні комерційні засоби», – йдеться у повідомленні.

На випадок якщо люди залишаються в росії, їм рекомендують поводитися стримано. Зазначається, що канадці, які мають російське громадянство, можуть бути призвані на обов’язкову військову службу.

Крім того, МЗС Канади закликало громадян уникати будь-яких поїздок до білорусі через ризик довільного застосування місцевих законів та збройного конфлікту між росією та Україною.

«Можливості посольства Канади у Польщі щодо надання консульських послуг у білорусі вкрай обмежені. Якщо ви знаходитесь у білорусі, ви повинні поїхати комерційним шляхом.