Катування полонених електричним струмом – на Донеччині судитимуть псевдослідчого терористів «МДБ «ДНР»

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури в порядку спеціального досудового розслідування до суду скеровано обвинувальний акт стосовно уродженця м. Донецька за фактом участі у терористичній організації та порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2016 року по теперішній час обвинувачений, перебуваючи на посаді старшого слідчого фейкового Міністерства державної безпеки «ДНР», здійснює переслідування місцевих мешканців за фактами нібито сприяння правоохоронним органам та державній владі України.

Він бере особисту участь у так званих слідчих діях, що проводяться стосовно осіб, які незаконно утримуються на «базі МДБ ДНР», розташованій на території колишнього ПрАТ «Ізоляція» у м. Донецьку.

З вересня 2016 року по березень 2018 року так званий слідчий разом з іншими учасниками НЗФ РФ катував мешканця м. Ясинувата, затриманого за підозрою у начебто шпигунстві на користь СБУ. На голову полоненому зловмисники одягали поліетиленовий пакет, після чого застосовували до нього електричний струм та жорстоко били.

За матеріалами Донецької обласної прокуратури