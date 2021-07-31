Катування військовослужбовців, захоплених у полон поблизу Іловайська – повідомлено про підозру учаснику «ДНР»

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора заочно повідомлено про підозру особі у жорстокому поводженні з військовополоненими (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, громадянин України, будучи учасником терористичної організації «ДНР», виконував завдання її ватажків. Підозрюваний в одній з так званих в’язниць, облаштованій у захопленому бойовиками приміщенні Управління Служби безпеки України в Донецькій області, з серпня 2014 по лютий 2015 року жорстоко поводився з військовослужбовцями Національної гвардії та Збройних Сил України, які були захоплені у полон підрозділами Збройних Сил РФ в ході бойових дій 24-25 серпня 2015 року в районі м. Іловайськ Донецької області.

Він застосовував тортури до українських воїнів, які полягали у систематичному нанесенні великої кількості ударів руками, ногами і гумовим кийком, що спричиняло сильний фізичний біль і страждання, а також тривалому утриманні в нелюдських умовах без належної медичної допомоги і харчування.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного в розшук.

Відповідно до статті 130 Женевської Конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року, статті 11 Додаткового протоколу до Женевських Конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів від 8 червня 1977 року вказані дії є серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права.

Системна робота Офісу Генерального прокурора щодо переслідування воєнних злочинців триває.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України.

Офіс Генерального прокурора