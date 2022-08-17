Керівнику окупаційної «прокуратури Старобільського району лнр» повідомлено про підозру у колабораціонізмі

За спільного процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури та Старобільської окружної прокуратури повідомлено про підозру жителю нині окупованого Луганська у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що підозрюваний, який до 2014 року працював в органах прокуратури Луганщини та залишився на тимчасово окупованій території, отримав пропозицію від представників держави-агресора очолити «прокуратуру Старобільського району лнр».

У травні цього року новопризначений керівник окупаційної «прокуратури» прибув до Старобільська, де почав організовувати та забезпечувати роботу незаконно створеного правоохоронного органу, здійснювати добір кадрів серед місцевого населення.

«Прокурор райпрокуратури» впроваджує на захопленій території загарбницьку політику, легалізовує законодавство так званої «лнр», а також координує роботу з виявлення проукраїнськи налаштованих громадян.

Наразі вживаються заходи щодо оголошення колаборанта у розшук. Досудове розслідування здійснюється слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За вчинене фігуранту загрожує покарання – до 15 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Старобільської окружної прокуратури)