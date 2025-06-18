Кількість загиблих у Києві зросла до 23-х

Під завалами будинку на Солом’янці знайшли ще 7 жертв.

Зросла кількість жертв учорашнього російського удару по Києву. З-під завалів будинку в Солом’янському районі дістали тіла ще семи убитих, повідомили в ДСНС.

Протягом ночі знайшли тіла п’яти загиблих киян. Вранці виявило тіло ще двох жертв.

Спершу дістали тіло чоловіка.

“У Солом’янському районі з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіло ще 1 загиблої особи (чоловічої статі)”, – повідомили рятувальники.

Близько 9 години начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що дістали загиблу жінку.

“Кількість жертв в будинку у Соломʼянському районі зросла до 18. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло жінки”, – йдеться у повідомленні.

У ДСНС повідомили, що загалом відомо про 23 жертв удару. // LB.ua