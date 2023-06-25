Кількість загиблих в будинку на столичній Солом’янці зросла до 5

Під завалами в будинку на вулиці Кавказькій в Соломʼянському районі Києва рятувальники виявили тіла ще двох загиблих. Рятувальники продовжують працювати.

Про це у Телеграм повідомив мер міста Віталій Кличко.

Операція з ліквідації наслідків ворожої атаки триває. Рятувальники ще працюють у пошкодженому будинку.

Загалом у будинку, куди влучили уламки російської ракети, загинули пʼятеро людей.

Нагадаємо, що у ніч на 24 червня під час чергової масованої російської атаки уламки ракети влучили в 24-поверхівку в Соломʼянському районі Києва. Спочатку повідомлялось про трьох загиблих. // LB.ua