Кількість загиблих в Ізраїлі перевищила 700 осіб

Серед убитих та викрадених є громадяни США, Франції, Німеччини та України.

В Ізраїлі кількість жертв від нападу бойовиків ХАМАС збільшилася до 700 осіб.

Як повідомляє Державна телерадіокомпанія Ізраїлю Kan, поранено 2200 осіб, понад 700 осіб загинули. Серед вбитих та викрадених є громадяни США, Франції, Німеччини та України.

За інформацією Timesofisrael, члени сімей зниклих безвісти просять надати інформацію, оскільки кількість загиблих в Ізраїлі продовжує зростати.

Троє громадян Великобританії або пропали безвісти, або загинули, повідомили їхні сім’ї. На даний момент підтверджено вбивство громадянина Франції, 20-річного солдата ЦАХАЛу. Ще кілька громадян Франції досі вважаються зниклими безвісти. // УНІАН