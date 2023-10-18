Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до 23

В Ізраїлі через постійні атаки бойовиків ХАМАС загинули вже 23 громадянина України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Ізраїлю в Україні Михайла Бродського у Twitter .

“Згідно з оновленим звітом, в результаті атаки ХАМАС на Ізраїль загинули 23 громадянина України. Це друга після США кількість іноземців, які загинули в результаті атаки”, – зазначив дипломат.

Ще вчора, 17 жовтня, було відомо про 13 загиблих українців. Про це заявляла перша леді України Олена Зеленська.