Китай відмовив Росії в постачанні запчастин для літаків

Усе більше держав скорочують відносини з окупантами.

Китай не збирається постачати російським авіакомпаніям запчастини для літаків. Відповідну інформацію озвучив начальник управління підтримки льотної придатності повітряних суден Росавіації Валерій Кудінов.

РФ шукатиме запчастини в Туреччині та Індії, пише російський «Интерфакс». Чи здійснюватимуть постачання ці країни – невідомо.

Влада Росії поклала відповідальність за пошук запчастин на самі авіакомпанії.

Нагадаємо, ЄС через повномасштабний напад Росії на Україну заборонив постачати запчастини для літаків країні-окупанту.

США своєю чергою попередили, що можуть застосувати «руйнівні» заходи проти китайських компаній, які ігнорують санкції проти Росії. // LB.ua