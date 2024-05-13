КНДР з вересня відправила до Росії 6700 контейнерів зі снарядами – Південна Корея

У Південній Кореї оцінюють, що КНДР із вересня 2023 року відправила до Росії близько 6700 контейнерів зі снарядами.

Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік, якого цитує агентство Yonhap

Шин Вон Сік оцінив, що Північна Корея відправила до Росії близько 6700 контейнерів після саміту між їхніми лідерами у вересні, що достатньо для розміщення приблизно 3 мільйонів 152-мм артилерійських снарядів або 500 тисяч 122-мм артилерійських снарядів.

Разом з тим, розвідка Південної Кореї заявила, що вивчає підозри щодо постачань до Росії північнокорейської зброї, виготовленої в 1970-х роках.

Заява Національної розвідувальної служби з’явилася у відповідь на нещодавнє повідомлення місцевих ЗМІ про те, що 122-мм артилерійські снаряди, виготовлені в КНДР в 1970-х роках, виявилися серед зброї, яку Росія використовувала у своїй війні проти України.

“НРС детально аналізує відповідну обставину, а також продовжує відстежувати загальне військове співробітництво між Північною Кореєю і Росією”, – заявили в південнокорейській розвідці. // УП