Колаборант обійняв псевдопосаду в «Старобельском городском отделе внутренних дел МВД ЛНР»

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру громадянину України у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, підозрюваний у березні 2022 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, добровільно погодився на пропозицію співробітників військової адміністрації РФ та зайняв псевдопосаду начальника кримінального розшуку у незаконному правоохоронному органі «Старобельский городской отдел внутренних дел Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики».

Після цього підозрюваний склав присягу на вірність так званої «ЛНР».

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора