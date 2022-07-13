Колаборант обійняв псевдопосаду в «Старобельском городском отделе внутренних дел МВД ЛНР»

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За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора  повідомлено про підозру громадянину України у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства,  підозрюваний у березні 2022 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, добровільно погодився на пропозицію співробітників військової адміністрації РФ та  зайняв псевдопосаду начальника кримінального розшуку у незаконному правоохоронному органі «Старобельский городской отдел внутренних дел Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики».

Обійняв псевдопосаду в «Старобельском городском отделе внутренних дел МВД ЛНР» - особі повідомлено про підозру

Після  цього підозрюваний склав присягу на вірність так званої «ЛНР».

Досудове розслідування  здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора

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