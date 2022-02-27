Командир Брестской ДШБ призвал белорусских военных не выполнять преступные приказы по нападению на Украину

Подполковник запаса, командир Брестской десантно-штурмовой бригады Валерий Сахащик обратился к белорусским военным и призвал их не выполнять преступные приказы по нападению на Украину:

— Здравия желаю, защитники Отечества. Мое обращение к вам. Гвардии подполковник запаса Сахащик Валерий Степанович.

Представляюсь, поскольку уволился достаточно давно. Кто-то из нынешних десантников может меня и не знать, хотя я думаю, все слышали и об испытаниях на звание «черный орел». Нынешняя доблесть и мастерство пошло как раз оттуда. Ну и еще о том, что когда-то 38-ая Брестская десантная бригада каждое утро бегала десятку и в полном составе купалась в озере круглый год. Ну я как раз тот комбриг, который четыре года бегал впереди бригады и первым прыгал в прорубь. Я — черный орел номер один.

Все наиболее важные вещи в жизни происходят как правило экспромтом и неожиданно. Невозможно подготовиться к тому, чтобы стать героем. Просто в жизни каждого человека вдруг возникает ситуация, в которой он должен совершить поступок здесь и сейчас. И либо войти в историю, либо подождать боле подходящего момента. Правда судьба, как правило, предоставляет шанс совершить настоящий поступок только один раз.

Я прослужил в воздушно-десантных войсках достаточно долго. Только в Брестской бригаде более 10 лет — от замкомбата до командира бригады. Те, кто со мной сталкивался, не дадут соврать, я был одним из самых фанатично преданных войскам офицером, патриотом своей родины. Для меня никогда не существовало ничего, кроме службы, меркантильность мне чужда. Это я к тому, чтобы никто не пытался строить теории, что меня кто-то нанял на это выступление. В моей биографии не было случаев, позволяющих заподозрить, что я продаюсь. И в моем возрасте люди уже не меняются.

Воздушно-десантные войска были в моей жизни всем. Все годы после увольнения продолжал помогать своей родной бригаде. Перед моим домом 18 лет простоял флагшток с флагом ВДВ. Почему я его снял — это отдельная история, связанная с событиями 20 года. Сейчас не об этом. Сейчас я решился записать первое в своей жизни видеообращение. Потому что мои соотечественники, парни в голубых тельняшках, таких же, как всю жизнь носил я, сидят в лесу на границе с Украиной. И очень похоже на то, что в ближайшее время собираются поучаствовать в очень нехорошем деле, которое может иметь катастрофические последствия для нашей страны и окончательно похоронить славу и традиции войск, которые добывали многие поколения десантников. И возможно далеко не все вернутся на родину живыми.

Российская армия, имеющая огромный боевой опыт, трое суток находится в аду. Количество убитых исчисляется уже тысячами, пленных — сотнями, ранеными переполнены госпитали и гражданские больницы в приграничной полосе. Никакие цели операции не достигнуты. На настоящий момент не удалось взять ни Киева, ни одного из областных центров. Российская армия уже достаточно измотана. А Украинцы, выдержав самые трудные первые 72 часа, успешно провели мобилизацию, организовались, отладили логистику, получили поддержку всего мира, и моральную и поток военно-технического имущества. И самое главное — увидели, что напали на них обыкновенные смертные люди, перестали бояться, почувствовали вкус победы. Эта армия уже не отступит и не сдастся.

Россияне просто стали жертвами своих же пропагандистов, пообещавших, что народ Украины встретит их хлебом-солью как освободителей. Но вы-то уже все знаете. Хоть вам и запрещают иметь смартфоны, но вы-то пока на родине, в контакте с родными и друзьями, и имели время все оценить и осмыслить.

У кого-то есть сомнения, что ваш вход в Украину будет лучше новогоднего штурма Грозного 1995 года? Информационная война — страшная вещь. Пропагандисты так ловко научились производить подмену понятий, выдавать белое за черное и наоборот. Не хочу лезть в политику, политика всегда была мне чужда. Но любому мыслящему человеку должны быть понятны как минимум три вещи.

Первое: Украина никогда не угрожала Беларуси и не угражает сейчас.

Второе: никаких наркоманов, националистов в украинской власти нет. А если бы они и были — они были избраны на свободных, демократических выборах.

Третье: никаких правовых оснований вторгаться на территорию Украины у белорусских вооруженных сил нет. Тем более, что это прямо запрещает действующая Конституция.

Это не наша война. Вы не будете защищать свою родину, свой дом, свою семью. Вы не добудете в этом конфликте славы, а только позор, унижение, кровь, смерть и положение нации-изгоя для всего белорусского народа на десятилетия. Братишки, найдите способ не участвовать в этом грязном деле. Отцы-командиры, вы с можете жить с тем, что положили пацанов ни за что? Как вы будете смотреть в глаза матерям, которые отдали вам своих сыновей?

Отдельно обращаюсь к людям, от которых зависит очень много, к военачальникам с большими звездами. Для многих из вас я был командиром, наставником, другом. В моей памяти вы остались как порядочные, ответственные инициативные военные руководители, способные быстро ориентироваться в сложной обстановке, грамотно и глубоко анализировать ситуацию, просчитывать последствия тех или иных решений. Парни, в конце концов это ваши прямые функциональные обязанности, именно для этого родина столько лет вас растила. Как бы на вас не давили, совершите настоящий мужской поступок. Примите верное решение, наберитесь гражданского мужества, не отправляйте пацанов на бойню. Иногда высший подвиг — просто сказать нет и войти в историю как человек, спасший жизни сотен, а может быть и тысяч людей и отношения с братским народом. И даже если вас сейчас уволят, поверьте — вы будете героями.

Честь имею.

Хартыя’97