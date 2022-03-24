Командирами двох підбитих російських суден в Бердянську виявились зрадники України
Капітани 2 рангу Храмченков і Павлов зрадили Батьківщину в 2014.
Командири двох пошкоджених сьогодні вранці у порту Бердянська ворожих кораблів виявилася зрадниками України.
Вони зрадили присязі та перейшли на бік Росії в 2014 році. Це повідомлення від командування морської піхоти поширило Міністерство оборони України.
Командир ВДК «Саратов» капітан 2 рангу Володимир Храмченков у минулому командував СДК «Кіровоград» українських ВМС, у 2014 році він зрадив присязі та перейшов на бік окупантів.
Командир ВДК «Новопечерськ» капітан 2 рангу Юрій Павлов на момент зради був старшим помічником командира ВДК «Костянтин Ольшанський».
«Сьогодні ж всі ми бачили, як кораблі накивали п’ятами з порту Бердянська. На «Саратові» пожежа, здетонував БК. На «Новочеркаську» 3 загиблих та 3 поранених», – зазначили в Міноборони.
Командування української морської піхоти звернулись до зрадників:»У вас залишився єдиний шанс хоч трохи відбілити свою совість, краще затопіть свої кораблі самі, ми вам навіть нагороду якусь дамо. В іншому випадку, наблизитесь до українських берегів ще раз, будете годувати наших азовських бичків разом з екіпажем «Орська»».
Нагадаємо, вранці захисники України знищили російський корабель «Орськ», підбили ще два – ВДК «Куніков» та «Новочеркаськ». На великому десантному кораблі «Саратов» відбулась пожежа.
«Орськ» зайшов у порт Бердянська на початку цього тижня. // LB.ua