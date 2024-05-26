Контакти поліцейського штабу для родичів безвісти зниклих у результаті авіаудару по гіпермаркету в Харкові

12 загиблих та 43 постраждалих цивільних громадян внаслідок влучання російських авіабомб в харківський будівельний гіпермаркет — поліція встановлює особи загиблих.

На місці трагедії продовжує роботу штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія.

Станом на 10:00 безвісти зниклими вважаються 16 громадян. З 12 вилучених під завалами тіл вже ідентифіковані три особи. До поліції звернулися 10 родичів зниклих безвісти. У них відібрані матеріали ДНК.

Всі, хто втратив зв’язок з близькими, можуть звернутися за телефонами поліції 093 494 31 62 або 102. Ідентифікація тіл триває.

Відділ комунікації поліції Харківської області