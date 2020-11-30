Контррозвідка СБУ попередила терористичний акт, організований «МДБ ДНР»

Контррозвідники та слідчі Служби безпеки України із задіянням ЦСО «А» затримали мешканця Донецької області під час спроби підриву підстанції розподілу електроенергії у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донеччині.

Оперативники спецслужби встановили, що чоловік діяв на виконання завдання так званого «МДБ ДНР».

Він вилучив із заздалегідь підготовленого схрону саморобний вибуховий пристрій, який планував закласти на об’єкті, привести у бойову готовність і здійснити терористичний акт. За задумом кураторів, вибух мав дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні та залякати населення.

Наразі зловмисника затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Припинення протиправної діяльності здійснювалось під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.

Триває досудове слідство.

СБУ